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+7 (989) 578-90-28
sparoom-msk@mail.ru

s.sparom@yandex.ru

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+7 (989) 578-90-28
sparoom-msk@mail.ru
s.sparom@yandex.ru
ул. Маршала Тимошенко, 10,
г. Москва, Россия
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Процедуры для гармонии Вашей души и тела!
от 700₽ за 1 час массажа
вместо 3500₽ за 1 час
*при наличии VIP-карты
Торопитесь
последний месяц
акции на VIP карты.
Посмотреть стоимость
Купить сертификат
Записаться онлайн
Процедуры для гармонии
Вашей души и тела!
от 700₽ за 1 час массажа
вместо 3500₽ за 1 час
*при наличии VIP-карты
ВАННЫ
МАРАЛОВЫЕ
Мараловые ванны : 1 шт. -------------------------------------2500₽
Комплекс 1 ванна и 1 час oil массаж ----------------------5500₽
Пакет из 10 сеансов ванн----------------------------------- 25000₽
Пакет из 10 комплексов -------------------------------------55000₽
Спа программы для пар : одновременно.
2- ванны ----------------------------------------------------------- 4000₽
Пакет из 20 сеансов ванн----------------------------------- 35000₽
Пакет из 20 комплексов -------------------------------------88000₽
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Наши услуги

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OIL-массаж
Тайский традиционный массаж
Коррекционный
массаж slim
60 мин------------------------------3000 р.
90 мин------------------------------4200 р.
120 мин-----------------------------5500 р.
60 мин------------------------------3500 р.
90 мин------------------------------4600 р.
120 мин----------------------------6500 р.
30 мин------------------------------1500 р.
60 мин------------------------------2000 р.
90 мин------------------------------3000 р.
120 мин-----------------------------4000 р.
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Антицеллюлитный
лимфодренажный
массаж
Висцеральный
массаж
Массаж
травяными мешочками
60 мин------------------------------5000 р.
120 мин-----------------------------10 000 р.
60 мин------------------------------3000 р.
90 мин------------------------------4200 р.
120 мин----------------------------5500 р.
30 мин------------------------------1500 р.
60 мин------------------------------3000 р.
90 мин------------------------------4200 р.
120 мин-----------------------------5500 р.
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Стоунтерапия.
Массаж горячими камнями.
HAND SPA.
Волшебная кисть.
FOOT SPA.
Поступь богини.
30 мин------------------------------2000 р.
60 мин------------------------------3000 р.
60 мин------------------------------2000 р.
90 мин------------------------------3000 р.
120 мин----------------------------4000 р.
30 мин------------------------------2000 р.
60 мин------------------------------3000 р.
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Экзотический детокс.
Экзотический
детокс.+
Шоколадное фондю.
120 мин------------------------------6300 р.

120 мин----------------------------4300 р.
60 мин------------------------------6300 р.
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СПА-программа для двоих.
СПА бочка
(на выбор)
Скраб/маска
(на выбор)
30 мин------------------------------1500 р.
60 мин------------------------------1000 р.

60 мин----------------------------6000 р.
90 мин----------------------------9500 р.
120 мин-------------------------11500 р.
60 мин------------------------------1500 р.
Viber
WhatsAppPhone
КАРТЫ
vip
И ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Это лучший способ проявить любовь и заботу о себе или своих близких. Сделайте подарок, который запомнится надолго!
Успей приобрести

VIP-карты

10 часов массажа или любой процедуры на выбор. Действует с 16.04.-01.12.2023
01
22 000 руб.
15 часов массажа или любой процедуры на выбор. Действует с 16.04.-01.12.2023

02
30 000 руб.
60 часов массажа или любой процедуры на выбор. Действует с 16.04.-01.12.2023

03
50 000 руб.
120 часов массажа или любой процедуры на выбор. Действует с 16.04.-01.12.2023

04
100 000 руб.

Подарочные сертификаты

Даёт право воспользоваться услугой согласно заявленному прайсу.


3000 р.
05
Даёт право воспользоваться услугой согласно заявленному прайсу.


06
5000 р.
Даёт право воспользоваться услугой согласно заявленному прайсу.


07
10 000 р.
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