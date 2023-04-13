Мараловые ванны : 1 шт. -------------------------------------2500₽ Комплекс 1 ванна и 1 час oil массаж ----------------------5500₽ Пакет из 10 сеансов ванн----------------------------------- 25000₽ Пакет из 10 комплексов -------------------------------------55000₽ Спа программы для пар : одновременно. 2- ванны ----------------------------------------------------------- 4000₽ Пакет из 20 сеансов ванн----------------------------------- 35000₽ Пакет из 20 комплексов -------------------------------------88000₽